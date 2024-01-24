Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

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Серия взрывов произошла в Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что первый взрыв из серии был зафиксирован около центра города. Кроме того, сообщается о звуках взрывах в Харькове.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.

23 января в Минобороны сообщили, что российская армия поразила объекты военно-промышленного комплекса Украины, нанеся по ним удар высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве уточнили, что ударам подверглись объекты, которые производят ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества.

16 января российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Большую часть группы составляли военные из Франции, сообщили в Минобороны РФ.

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