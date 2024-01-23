Российская армия поразила объекты ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила объекты военно-промышленного комплекса Украины, нанеся по ним удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет об объектах, которые производят ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Поражены пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147 районах", – говорится в сообщении оборонного министерства.

Утром во вторник, 23 января, в Киеве сработала система противовоздушной обороны. В СМИ писали, что в городе прогремели взрывы. На тот момент на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Местное население призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Также в прессе появилась информация о взрывах в Харькове. Отмечалось, что их прогремело не менее семи. В некоторых районах города пропали свет и вода.

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