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Украина не сможет восстановить контроль над утраченными территориями в обозримом будущем, заявил президент Чехии Петр Павел.

По его словам, демократические страны должны помочь Киеву в достижении лучших результатов в этом вопросе и в урегулировании конфликта.

"Мы должны были бы смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично через розовые очки, как это много раз было до сих пор. Россия, безусловно, не является легким или слабым противником. Она ведет себя агрессивно, невежественно", – цитирует чешского лидера ТАСС.

Кроме того, политик назвал "верхом высокомерия" недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Как считает чешский лидер, переговоры о мирном урегулировании конфликта станут возможны, когда ни одна из сторон не сможет продвинуться дальше.

Ранее Сергей Ранее Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине