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Российская Федерация не станет воевать с Германией, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на военного эксперта Евгения Норина.

"Ни для Германии это не предмет желания, прямо сейчас устроить третью мировую войну, ни для нас. Да и в чем могут состоять цели и задачи России в потенциальной войне с Германией?" – задался вопросом эксперт.

По его словам, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус хочет продать на внутреннем и европейском рынке "страшную угрозу России", так как это способствует увеличению оборонных заказов, бюджетов, а также повышает число людей в подчинении.

Ранее Писториус заявил, что Германия должна заранее вооружаться перед возможным военным конфликтом с РФ. К 2027 году в Прибалтике должна присутствовать полностью боеспособная немецкая бригада, подчеркнул он.

До этого немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, сообщил, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой данную информацию.