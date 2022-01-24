Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП РФ Галушки

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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы № 52, сообщает РИА Новости.

В середине декабря стало известно о его госпитализации с коронавирусом. У него сильное поражение легких.

В медучреждении рассказали, что Галушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких".

Наличие коронавируса у артиста не подтвердилось. Позднее сын артиста сообщил, что состояние отца улучшилось.