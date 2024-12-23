Генсек НАТО Рютте заявил, что не раз просил Зеленского перестать критиковать Шольца

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал, что не раз просил украинского лидера Владимира Зеленского перестать критиковать немецкого канцлера Олафа Шольца за отказ передать ракеты Taurus. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на DPA.

ФРГ занимает второе место по предоставлению помощи Украине – потрачено 28 миллиардов евро, напомнил Рютте. Некоторые источники утверждают, что сумма достигает 34 миллиардов евро. Генсек НАТО призвал Украину с благодарностью относиться к Шольцу.

Однако, по словам Рютте, он бы принял положительное решение по вопросу поставок ракетных комплексов, если бы находился на месте Шольца.

Ранее партия СДПГ, куда входит Шольц, в черновике предвыборной программы исключила поставки ракет Taurus Киеву. Представители партии подчеркнули, что ФРГ и НАТО не должны напрямую участвовать в конфликте.

До этого кандидат на пост главы правительства Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поставить России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, если его изберут новым канцлером ФРГ. Если Москва, по его словам, не выполнит указания Берлина, то Киев может получить дальнобойные ракеты Taurus.

