Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Западные страны уже почти два года сами ведут против России холодную войну, причем в самой активной ее форме. Об этом сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом сенатор отреагировал на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией.

"А готовились они к ней, как минимум, уже с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще и раньше", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что состояние отношений между Россией и западными странами в период холодной войны было неизмеримо лучше, чем сегодня. Определенные ограничения на торговлю с СССР тех лет несравнимы с нынешними санкциями, отметил сенатор.

"Да, был Карибский кризис, но были и встречи в верхах, заключались важные договоры, подписывались крупные соглашения. Даже в разгар "холодной войны" в 1-ой половине 1980-ых советский газ по трубам шел в западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы", – сообщил он.

На сегодняшний день западные страны ведут против РФ не холодную, а уже "ледяную войну", подчеркнул Пушков, а на территории Украины участвуют и в "горячей".

Вместе с тем Запад притворяется, будто не делает всего этого, а только "готовится" к новой холодной войне, инициатором которой на самом деле и является.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. По словам российского президента, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран.

До этого премьер-министр Словакии Робер Фицо сообщил, что западные государства одержимы ненавистью к России и готовы использовать Украину для ее ослабления "до последнего солдата".

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