Замглавы МИД Грушко заявил, что Украину использовали в гибридной войне против РФ

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Украину долгое время превращали в "анти-Россию", после чего использовали как инструмент в гибридной войне против страны с целью нанести "стратегическое поражение". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

По его мнению, Россию усиленными темпами представляли в качестве врага с агрессивными планами. Переворот на Украине и последующие события были использованы НАТО для возвращения к "холодной" войне, заявил Грушко.

"Украину стали превращать в анти-Россию, довооружали и перевооружали, продолжают поставлять все более смертоносное оружие, используя ее как инструмент против нас в гибридной войне с целью нанести нашей стране "стратегическое поражение", – сказал дипломат.

Вместе с этим он напомнил, что НАТО объявила Россию "наиболее значительной и прямой угрозой" в стратегической концепции в прошлом году.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киеву стоит рассмотреть сценарий компромисса с Россией, но для этого необходимо узнать пути его достижения и понять, насколько Москва готова к этому шагу. Однако договариваться, по его мнению, нужно сейчас, иначе потом будет поздно.

