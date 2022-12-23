России и США все равно придется договариваться – МИД РФ

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России и Соединенным Штатам в любом случае придется разговаривать и договариваться, однако для этого Вашингтон должен вспомнить азы дипломатии, заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных РФ Александр Дарчиев. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал назначение нового посла США в Москве Линн Трейси.

"Разговаривать и договариваться все равно придется, но для этого надо отказаться от мессианства и менторских замашек, которые в нынешних условиях попросту неуместны. Это и есть настоящая дипломатия", – сказал Дарчиев.

Дипломат отметил, что дипломатия должна строиться на уважении к истории, культуре и ценностям страны – партнера.

21 декабря американский сенат утвердил назначение Трейси послом Штатов в России. Ее кандидатуру на эту должность выдвинул президент США Джо Байден.

Трейси станет первой в истории женщиной на данной должности. В 2014–2017 годах она уже работала в Москве заместителем главы дипломатической миссии.



США назначили нового посла в РФ

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