Сенат конгресса утвердил Линн Трейси новым послом США в России

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Американского дипломата Линн Трейси выбрали новым послом Соединенных Штатов в России. Такое решение принял сенат конгресса США 21 декабря.

Отмечается, что голосование еще продолжается, однако Трейси уже получила достаточное количество голосов.

Действующий американский лидер Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы посольства в России в начале осени этого года.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о встрече России и США по вопросам работы посольств. Дипломат уточнил, что это событие не говорит о возобновлении диалога между странами по крупным вопросам.

Рябков пояснил, что на встрече представители России и США обсуждают только условия работы диппредставительств. По его словам, работа в данном направлении была на некоторое время приостановлена, а теперь к этим вопросам вернулись.

Замглавы ведомства сделал акцент на том, что это не является сигналом о возобновлении контактов с Вашингтоном по более масштабным вопросам. Встречу в Стамбуле он назвал рабочим моментом.

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