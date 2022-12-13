Россия ответит на вынужденный отъезд дипломатов из США в январе 2023 года

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Россия всегда отвечает на недружественные действия Соединенных Штатов в отношении дипломатов по принципу "око за око". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания наших коллег и товарищей в командировке, они навязывают свои правила игры в этой сфере, мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу "око за око", – цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, ответ России будет необязательно "симметричным".

Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата из страны. Свое решение власти объяснили тем, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности.

Россия не оставила без внимания действия молдавских властей. Спустя некоторое время МИД РФ заявил, что вышлет из страны молдавского дипломата Лилиана Дария. Дипломат был объявлен персоной нон грата.



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