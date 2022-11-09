19:37Политика
Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в Москве
Фото: depositphotos/luckyuran
Россия вышлет сотрудника дипведомства Молдавии в Москве. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве уточнили, что Лилиан Дарий был объявлен персоной нон грата в ответ на такой же шаг Молдавии в отношении сотрудника посольства РФ.
Ранее сообщалось, что Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей было необходимо покинуть территорию страны в течение пяти дней.
Уточнялось, что данное решение было принято в связи с необоснованной высылкой временного поверенного в делах РФ в Литве.
До этого кабмин Японии решил выслать сотрудника Генконсульства РФ в Саппоро. Так в Токио ответили на задержание и последующее объявление персоной нон грата японского консула из Генконсульства во Владивостоке.
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