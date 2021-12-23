МИД РФ предложил США конкретные сроки переговоров о гарантиях безопасности

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Россия предложила США конкретные сроки переговоров о гарантиях безопасности и ждет ответа. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что за обсуждениями должны последовать шаги, напомнив, что российская сторона всегда заявляла о готовности без пауз и затяжек вступить в диалог с США.

"Понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом. Как сказали бы сами американцы, их выражение в кальке на русский: здесь и сейчас", – пояснил Рябков.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.

Президент накануне напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

