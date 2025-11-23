Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 22:51

Политика

Дуров счел правдоподобной теорию о причастности Франции к смерти Кирка

Фото: legion-media.com/Eventpress

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал вполне правдоподобной теорию о причастности Парижа к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Ранее журналистка Кэндис Оуэнс рассказала, что некий источник из французских властных округов связался с ней и сказал, что убийца Кирка проходил обучение в 13-й бригаде французского легиона.

"Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции (президента Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300% пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты", – написал Дуров.

Кирка убили во время выступления в университете штата Юта 10 сентября 2025 года. Позже полицейские задержали 22-летнего Джеймса Робинсона, которому уже 16 сентября предъявили обвинение по 7 пунктам. В октябре американский лидер Дональд Трамп посмертно наградил активиста президентской медалью Свободы.

Читайте также


политика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика