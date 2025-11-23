Дуров счел правдоподобной теорию о причастности Франции к смерти Кирка

Фото: legion-media.com/Eventpress

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал вполне правдоподобной теорию о причастности Парижа к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Ранее журналистка Кэндис Оуэнс рассказала, что некий источник из французских властных округов связался с ней и сказал, что убийца Кирка проходил обучение в 13-й бригаде французского легиона.

"Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции (президента Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300% пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты", – написал Дуров.

Кирка убили во время выступления в университете штата Юта 10 сентября 2025 года. Позже полицейские задержали 22-летнего Джеймса Робинсона, которому уже 16 сентября предъявили обвинение по 7 пунктам. В октябре американский лидер Дональд Трамп посмертно наградил активиста президентской медалью Свободы.