00:51

Политика

Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка президентской медалью

Фото: ТАСС/EPA/OLGA FEDOROVA

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника и консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью. Трансляцию церемонии вел Белый дом.

Президентскую медаль Свободы из рук Трампа получила вдова активиста Эрика Кирк, которая возглавила НКО Turning Point после смерти мужа.

Кирк был убит во время выступления в университете штата Юта 10 сентября 2025 года. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон.

Уже 16 сентября над Робинсоном состоялся суд, заседание транслировали несколько местных телеканалов. Ему было официально предъявлено обвинение по семи пунктам.

