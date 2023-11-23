Катар объявит о перемирии между Израилем и ХАМАС в ближайшие часы

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Время вступления в силу соглашения Израиля и ХАМАС, которое предполагает прекращение огня и освобождение заложников в секторе Газа, будет объявлено в ближайшие несколько часов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети Х.

Отмечается также, что Катар сотрудничает с Израилем и ХАМАС, а также с Египтом и США для того, чтобы в секторе Газа как можно скорее началась гуманитарная пауза.

"Предпринимается все необходимое для обеспечения приверженности сторон выполнению соглашения", – уточнил министр.

Однако израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила, что ХАМАС в последний момент приняло решение об изменении соглашения с Израилем, из-за чего врем вступления в силу договоренностей задерживается.

"Катарцы сообщили израильской стороне в 23:00, что ХАМАС до сих пор не подписал соглашение. Похоже, они до сих пор обсуждают этот вопрос", – заявил один из израильских чиновников.

По его словам, на данный момент известно, что Катар и ХАМАС еще не подписали соглашение, поэтому пока оно не может быть выполнено.

Также газета The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в США и на Ближнем Востоке, добавила, что соглашение между Израилем и ХАМАС не может вступить в силу, так как последние не передали израильской стороне сведения о заложниках, которых должны освободить.

Как сказано в материале, ХАМАС направило Израилю перечень из 50 человек, которых должны освободить в первую очередь, с указанием имен, пола и гражданства. Но необходимых данных о некоторых других заложниках не было, из-за чего могли возникнуть трудности во время их вывоза из сектора Газа, поэтому список признали неполным.

Ранее глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября. Он добавил, что переговоры по данному вопросу продвигаются и продолжаются на постоянной основе.

До этого в МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа. Официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук добавил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 утра (09:00 утра по московскому времени).

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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