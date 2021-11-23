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Политика

16:10

Названа дата трехсторонних переговоров Путина, Пашиняна и Алиева

политика

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Переговоры Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пройдут 26 ноября. Об этом говорится на сайте Кремля.

Встреча, приуроченная к годовщине подписания трехстороннего заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, состоится в Сочи.

Как уточняется, также запланированы отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном. Главы государств намерены обсудить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Ранее Путин прокомментировал поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война" ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Так глава государства ответил на выступления президента Азербайджана и премьер-министра Армении о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, которые прозвучали во время заседания Совета глав государств СНГ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия

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