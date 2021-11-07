Песков подтвердил подготовку встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с лидерами Азербайджана Ильхамом Илиевым и Армении Николом Пашиняном.

"Да, действительно, такая встреча готовится и готовится она в формате видеоконференции", – сказал "Интерфаксу" Песков.

Трехсторонние переговоры, приуроченные к годовщине подписания исторического документа по прекращению войны в Нагорном Карабахе, пройдут на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе у главы государства запланированы саммит АТЭС, заседание Военно-промышленной палаты (ВПК) и совещание с правительством РФ.