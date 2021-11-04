Путин поддержал идею о дополнительной выплате участникам обороны Севастополя

Фото: Depositphotos/mistervlad
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о единовременной выплате в 50 000 рублей участникам героической обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
С соответствующей просьбой к Путину обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что 30 октября 80 лет назад началась вторая героическая оборона Севастополя, а в прошлом году жителей осажденного города приравняли к ветеранам ВОВ.
Развожаев напомнил, что в 80-летие со дня начала блокады Ленинграда жителям и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" выплатили 50 000 рублей.
"Я прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность тоже принять решение о том, чтобы жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью "За оборону Севастополя", получили такую дополнительную поддержку", – подчеркнул Развожаев.
По его словам, это будет значимой оценкой и поддержкой для севастопольцев.
"Хорошо, сделаем", – ответил ему Путин.
Ранее Путин посетил в Севастополе мемориал, посвященный окончанию Гражданской войны. Президент подчеркнул, что крымская земля всегда будет символом не только конфликта, но и последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: