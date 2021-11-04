Путин поддержал идею о дополнительной выплате участникам обороны Севастополя

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о единовременной выплате в 50 000 рублей участникам героической обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С соответствующей просьбой к Путину обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что 30 октября 80 лет назад началась вторая героическая оборона Севастополя, а в прошлом году жителей осажденного города приравняли к ветеранам ВОВ.

Развожаев напомнил, что в 80-летие со дня начала блокады Ленинграда жителям и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" выплатили 50 000 рублей.

"Я прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность тоже принять решение о том, чтобы жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью "За оборону Севастополя", получили такую дополнительную поддержку", – подчеркнул Развожаев.

По его словам, это будет значимой оценкой и поддержкой для севастопольцев.

"Хорошо, сделаем", – ответил ему Путин.

Ранее Путин посетил в Севастополе мемориал, посвященный окончанию Гражданской войны. Президент подчеркнул, что крымская земля всегда будет символом не только конфликта, но и последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости.

