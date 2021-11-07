Путин примет участие в саммите АТЭС и заседании ВПК на следующей неделе

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Владимир Путин на следующей неделе в дистанционном формате примет участие в саммите АТЭС. Кроме того, он проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином, сообщил телеканал "Россия 1".

"Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", – говорится в сообщении.

Также глава государства откроет московский дом Федора Достоевского на улице Достоевского в честь 200-летия со дня рождения великого писателя.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

