Матвиенко сочла необоснованными заявления об ответственности КНР за пандемию COVID-19

Фото: AP Photo/Andy Wong
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса необоснованными. По ее мнению, подобное может быть расценено как вмешательство в дела суверенного государства.
"Эта общемировая беда (пандемия. – Прим. ред.) была использована как предлог для ничем не подкрепленных обвинений, в том числе и по отношению к Китаю, и это в то время, когда Китай подает прекрасный пример эффективных управленческих решений в условиях пандемии", – приводит ее слова РИА Новости.
Первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 был зафиксирован в Китае 17 ноября 2019 года.
На Китай неоднократно возлагали ответственность за пандемию: вирус якобы имеет лабораторное происхождение и был создан в Ухане. В частности, в августе 2021 года член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором данная гипотеза подтверждается. Отчет был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.
Согласно докладу, специалисты Уханьского института вирусологии исследовали мутации вируса с приобретением функции. Маккол утверждает, что эта работа велась в небезопасных условиях. Авторы доклада предполагают, что первые случаи заражения COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как говорилось в других отчетах.
Власти КНР все обвинения отрицают. Например, глава китайского МИД Ван И заявлял, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле, несмотря на то что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.
17 ноября исполнилось два года со дня выявления нулевого пациента с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: