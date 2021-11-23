Матвиенко сочла необоснованными заявления об ответственности КНР за пандемию COVID-19

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса необоснованными. По ее мнению, подобное может быть расценено как вмешательство в дела суверенного государства.

"Эта общемировая беда (пандемия. – Прим. ред.) была использована как предлог для ничем не подкрепленных обвинений, в том числе и по отношению к Китаю, и это в то время, когда Китай подает прекрасный пример эффективных управленческих решений в условиях пандемии", – приводит ее слова РИА Новости.

Первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 был зафиксирован в Китае 17 ноября 2019 года.

На Китай неоднократно возлагали ответственность за пандемию: вирус якобы имеет лабораторное происхождение и был создан в Ухане. В частности, в августе 2021 года член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором данная гипотеза подтверждается. Отчет был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.

Согласно докладу, специалисты Уханьского института вирусологии исследовали мутации вируса с приобретением функции. Маккол утверждает, что эта работа велась в небезопасных условиях. Авторы доклада предполагают, что первые случаи заражения COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как говорилось в других отчетах.

Власти КНР все обвинения отрицают. Например, глава китайского МИД Ван И заявлял, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле, несмотря на то что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.

