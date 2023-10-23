Эксперт заявил, что США могут использовать свои войска в Ливане

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США могут использовать свои войска, но не в Газе, а в Ливане, сообщил радио КП политолог Георгий Бовт.

По его мнению, американские авианосцы на Ближнем Востоке являются предупреждением Ирану. Так, если "Хезболла" начнет активные действия, то, скорее всего, эти военные силы и четыре тысячи спецназа, которые там находятся, будут использованы в Ливане.

"Не в Газе, а, скорее всего, в Ливане. Там и воевать легче. Там понятное поле боя, в Газе же просто ад кромешный может начаться", – пояснил эксперт.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 4,6 тысячи человек.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.



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