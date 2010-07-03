Эрдоган предложил Джонсону, Меркель и Макрону встретиться у сирийской границы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил британскому премьеру Борису Джонсону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться в приграничных с Сирией турецких городах.

Турецкий лидер отметил, что несколько дней назад ему звонил Борис Джонсон и предложил провести встречу с участием Меркель и Макрона в Лондоне. "Я ответил, что лучше в Стамбуле или в близких к границе Шанлыурфе или Газиантеп", – цитирует его РИА Новости.

По словам президента Турции, если его коллеги не приедут, то такая встреча может пройти на полях саммита лидеров стран-членов НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.

О своем намерении провести встречу с Эрдоганом вместе с Меркель и Джонсоном ранее сообщил Эммануэль Макрон. В связи с операцией Анкары в Сирии необходимо согласовать вопрос о том, чем может быть НАТО в современном мире, подчеркнул французский лидер.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".

