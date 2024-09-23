Главная военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерал-майора Попова

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Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

Адвокат подтвердил, что сторона защиты получила обвинительное заключение, а также, что дело его подопечного было направлено в Тамбовский гарнизонный суд.

По мнению Буйновского, рассмотрение дела Попова должно проходить в Запорожском военном гарнизонном суде, ведь, согласно 47 статье Конституции России, никого нельзя лишить права на рассмотрение его дела в том суде, к подсудности которого оно отнесено законом.

Попова арестовали в мае 2024 года. По данным следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение в служебном подлоге, однако он свою вину он не признает.

Между тем бизнесмену Сергею Моисееву, который является вторым фигурантом дела Попова, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июле следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых.