Макрон заявил, что ЕС должен в будущем пересмотреть отношения с РФ ради мира на континенте

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Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Россией ради мира на всем континенте. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нам необходимо подумать о мире в Европе в новой форме. Необходимо учесть географическую реальность Европы, которая не ограничивается ни ЕС, ни совершенно точно НАТО. Нам нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте", – приводит его слова РИА Новости.

Макрон заявил, что необходим новый мировой порядок, который придет на смену неполному и несправедливому порядку, установленному после Второй Мировой войны. По мнению французского президента, нынешний миропорядок планировался в те времена, когда ряд на сегодняшний день густонаселенных стран еще не существовал, поэтому сейчас он является нерепрезентативным.

"Нам нужен порядок, при котором страны будут достойно представлены и, следовательно, будут делать это с помощью гораздо более справедливых органов, будь то Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд", – высказался он.

Макрон также пообещал, что поднимет этот вопрос на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.

Ранее президент США Джо Байден совместно с премьер-министрами Индии, Японии и Австралии призвал к реформе Совбеза ООН за счет включения в него новых постоянных членов из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Россия будет настаивать на расширении Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. Он отмечал, что очень важно привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями.