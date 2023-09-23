23 сентября, 08:49Политика
В Киеве заявили об отсутствии плана Б при сокращении помощи от США
Фото: 123RF/bumbledee
У Киева нет запасного плана на случай, если Соединенные Штаты сократят объемы своей поддержки. Об заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу PBS.
"Не можем сказать, что мы ведем какие-либо дискуссии относительно плана Б. У нас нет желания вступать в какие-то отвлеченные обсуждения", – сказал он.
Данилов добавил, что союзники Украины пока не сошлись во мнении относительно ее будущего. Он напомнил, что Запад говорил лишь о помощи Украине, а не обеспечении ее победы.
Ранее в Asia Times предположили, что новый пакет военной помощи Украине от США может стать последним. В издании объяснили это тем, что ВСУ не совершили настоящего прорыва, но при этом израсходовали большую часть своих стратегических резервов.
Между тем на днях стало известно, что в ближайшее время президент США Джо Байден может объявить об очередном пакете военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов.
США потребуют от президента Украины отчитаться за предоставленную ВСУ помощь
Читайте также