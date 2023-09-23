В Киеве заявили об отсутствии плана Б при сокращении помощи от США

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У Киева нет запасного плана на случай, если Соединенные Штаты сократят объемы своей поддержки. Об заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу PBS.

"Не можем сказать, что мы ведем какие-либо дискуссии относительно плана Б. У нас нет желания вступать в какие-то отвлеченные обсуждения", – сказал он.

Данилов добавил, что союзники Украины пока не сошлись во мнении относительно ее будущего. Он напомнил, что Запад говорил лишь о помощи Украине, а не обеспечении ее победы.

Ранее в Asia Times предположили, что новый пакет военной помощи Украине от США может стать последним. В издании объяснили это тем, что ВСУ не совершили настоящего прорыва, но при этом израсходовали большую часть своих стратегических резервов.

Между тем на днях стало известно, что в ближайшее время президент США Джо Байден может объявить об очередном пакете военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов.



США потребуют от президента Украины отчитаться за предоставленную ВСУ помощь