США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов – СМИ

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Президент США Джо Байден в скором времени сообщит о новом пакете военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов. Информацией об этом поделился телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным СМИ, Киев получит управляемые авиационные ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Avenger. Кроме того, США передадут Украине противотанковые вооружения и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Ранее стало известно, что Байден решил не передавать Киеву тактические ракеты ATACMS. Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что президент может рассмотреть этот вопрос позже.

При этом группа американских законодателей выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится Вашингтон.

Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву