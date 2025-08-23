Глава СГБ Грузии Оханашвили подал в отставку

Фото: 123RF/kunilanskap

Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили заявил, что подает в отставку и станет советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности. Его слова передаются на странице службы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По словам Кобахидзе, грузинские власти представят парламенту кандидатуру исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамуки Мдинарадзе на должность нового главы СГБ.

"Он не нуждается в особом представлении, отмечу лишь, что у него есть довольно продолжительный опыт работы в правоохранительных ведомствах, что, конечно, очень важно для выполнения обязанностей главы Службы госбезопасности", – указал он.

Ранее король Нидерландов Виллем-Александр освободил от должностей главу МИД страны Каспара Велдкампа и других членов правительства из партии "Новый общественный договор". Они подали в отставку из-за неудавшейся попытки договориться по мерам в отношении Израиля.

Свои посты покинули вице-премьер и министр социальных дел и занятости Эдди ван Хейем, министр внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк, министр образования, культуры и науки Эппо Брейнс, министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта Даниэль Янсен, а также четыре государственных секретаря.

