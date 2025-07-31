Премьер Литвы Палуцкас решил уйти отставку после коррупционного скандала

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Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку после коррупционного скандала. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу.

"Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", – сказал президент Литвы.

По данным журналистов, Палуцкас решил уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии.

Ранее Науседа призвал премьер-министра республики объясниться по обвинениям в коррупции или уволиться. Палуцкас получил две недели, за которые должен был ответить на вопросы общественности.

Как сообщали местные СМИ, до назначения на пост премьера банк предоставил Палуцкасу внеочередной заем для его компании. Помимо этого, в прессе упоминался случай 2012 года с участием Палуцкаса, когда он стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в злоупотреблении служебным положением.