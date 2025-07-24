Глава Литвы Науседа призвал премьера Палуцкаса объясниться или уволиться

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра республики Гинтаутаса Палуцкаса объясниться по обвинениям в коррупции или уволиться, передает Sputnik Литва со ссылкой на советника главы государства Фредерикаса Янсонса.

Он уточнил, что Науседа дал премьеру две недели, за которые ему следует ответить на вопросы общественности по данной теме. В противном случае Палуцкасу стоит рассмотреть вариант дальнейшего пребывания на должности.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что до назначения на пост премьера банк предоставил Палуцкасу внеочередной заем для его компании.

Помимо этого, в прессе упоминался другой случай 2012 года с участием Палуцкаса. Занимая должность руководителя администрации Вильнюсского муниципалитета, он стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в злоупотреблении служебным положением, связанным с протекцией при заключении коммунального контракта.

Между тем суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер, которую в 2022 году приговорили к 6 годам заключения по делу о коррупции. Суд посчитал ее виновной в "мошенническом управлении".

Якобы Киршнер, занимая должность президента Аргентины с 2007 по 2015 год, способствовала тому, чтобы большинство контрактов при строительстве получали компании предпринимателя Ласаро Баеса.

