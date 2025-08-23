Король Нидерландов принял отставку ряда членов правительства

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/REMKO DE WAAL

Король Нидерландов Виллем-Александр освободил от должностей главу МИД страны Каспара Велдкампа и других членов правительства из партии "Новый общественный договор" (NSC). Они подали в отставку из-за неудавшейся попытки договориться по мерам в отношении Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дворец.

"По рекомендации премьер-министра король предоставил этим министрам и государственным секретарям освобождение от должностей с 22 августа 2025 года", – указано в сообщении.

От должностей также были освобождены вице-премьер и министр социальных дел и занятости Эдди ван Хейем, министр внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк, министр образования, культуры и науки Эппо Брейнс, министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта Даниэль Янсен, а также четыре государственных секретаря.

Ранее премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку. Поводом к этому стал ряд публикаций в СМИ, согласно которым до вступления в должность министр получил для фирмы, где он являлся ведущим аукционером, кредит в обход очереди.

В 2012 году, будучи на должности директора администрации столичного муниципалитета, Палуцкас попал под суд за превышение должностных полномочий, а именно за оказание протекции по коммунальному контракту. За совершенное преступление премьера приговорили к двум годам условно и выплате 16,5 тысячи евро для возмещения ущерба. Но несмотря на то, что расчет необходимо было произвести в течение года, последние выплаты министр внес только в июле 2025-го.

Кроме того, около 10 лет назад Палуцкас приобрел участок на территории леса, который принадлежал государству, и запланировал там строительство. Однако прокуратура остановила проект и вернула земли государству. Также министр помог в получении гранта для фирмы родственникам.

