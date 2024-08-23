Вице-спикер СФ Косачев: ратификация статута МУС открыла "прямую дорогу в Гаагу" для ВСУ

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Ратификация Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с политической точки зрения выглядит как предательство киевскими властями своих военных, поскольку юридически эта процедура открыла для них "прямую дорогу в Гаагу". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

Косачев отметил, что Украина присоединилась к статуту МУС с "оговоркой", согласно которой в течение 7 лет после вступления закона в силу Киев не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении украинцев о совершении различных военных преступлений: убийства, пытки, удары по гражданским объектам и прочие.

Таким образом, по словам вице-спикера СФ, Украина присвоила сама себе право безнаказанно совершать военные преступления еще 7 лет.

"Все те преступления, которые на протяжении 8 лет совершал киевский режим на Донбассе, а сейчас – в Курской области и других наших регионах. Гаагский МУС при этом просто будет тихо наблюдать в сторонке и выжидать. Что же именно будет выжидать МУС? Вероятно, истечения 7-летней оговорки", – написал он.

Однако, добавил Косачев, "оговорка" украинских властей не охватывает такие категории военных преступлений, как геноцид и преступления против человечности. В связи с этим МУС сможет наказывать солдат ВСУ за эти правонарушения.

Вице-спикер также обратил внимание, что теперь Украина будет подчинена юрисдикции МУС. Это, по его словам, является отличительной особенностью стран, лишенных суверенитета. Так, действительно суверенные страны: Россия, США, Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан и прочие – не подчиняются никакой иной власти, кроме власти собственных судов, подчеркнул Косачев.

Верховная рада Украины одобрила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда 21 августа. Инициативу поддержал 281 народный депутат, против выступил один парламентарий. Таким образом, Украина рассчитывает стать полноправным членом МУС, что является одним из требований для присоединения к ЕС.

МИД РФ сообщил ранее, что располагает сведениями о расстрелах мирных жителей в Курской области. У дипломатов есть данные о расстрелах гражданских авто, а также по разрушению социальных учреждений и медицинских организаций.

Все полученные сведения будут задокументированы и переданы международной комиссии, добавили в ведомстве.