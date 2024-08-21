Верховная рада поддержала ратификацию Римского статута

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Верховная рада Украины одобрила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, передает Life.ru.

Инициативу поддержал 281 народный депутат, против выступил один парламентарий.

Таким образом, Украина рассчитывает стать полноправным членом МУС, что является одним из требований для присоединения к ЕС. Также такое положение есть в соглашениях по безопасности с некоторыми государствами, в частности с Нидерландами и ФРГ.

В марте прошлого года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова якобы могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, страны, являющие участниками Римского статуса МУС, обязаны задержать Путина, если тот окажется на территории одного из таких государств.