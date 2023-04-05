В МИД Казахстана заявили, что действие Римского статута МУС не распространяется на страну

Фото: ТАСС/AP/Mike Corder

Действие Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на Казахстан, так как республика не подписывала данный документ, заявил замглавы МИД страны Ермухамбет Конуспаев.

"На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям", – сообщил он РИА Новости.

По словам замминистра, в настоящее время нет каких-либо ограничений для продолжения работы с российским руководством и организации визитов на высшем уровне.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, страны, являющие участниками Римского статуса МУС, обязаны задержать Владимира Путина, если тот окажется на территории одного из таких государств.



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