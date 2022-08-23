ФРГ надеется продолжить модернизацию госпиталя для ветеранов ВОВ в Санкт-Петербурге - МИД

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Германия надеется продолжить модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел ФРГ.
В частности, как подчеркнули в ведомстве, для этого требуется современное медицинское оборудование, большую часть которого приходится закупать на международном уровне. Вместе с тем там уточнили, что эти процессы требуют много времени и безопасности планирования.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.
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