ФРГ надеется продолжить модернизацию госпиталя для ветеранов ВОВ в Санкт-Петербурге - МИД

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Германия надеется продолжить модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел ФРГ.

В частности, как подчеркнули в ведомстве, для этого требуется современное медицинское оборудование, большую часть которого приходится закупать на международном уровне. Вместе с тем там уточнили, что эти процессы требуют много времени и безопасности планирования.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.