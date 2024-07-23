РИА Новости: центр экс-президента США Картера опроверг сообщения о его смерти

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В центре бывшего президента США Джимми Картера опровергли информацию о его смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в центре.

"Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим. – Прим. ред.) изменений не было", – говорится в сообщении.

Соответствующая информация начала распространяться в соцсетях 23 июля. Так, в социальной сети Х появилась публикация с изображением письма от имени "офиса Джимми Картера", в котором говорится, что тот ушел из жизни ночью 23 июля в своем доме в штате Джорджия.

Американские СМИ назвали эти утверждения не соответствующими действительности. По информации телеканала Fox News, первоначально о кончине Картера начала писать политическая активистка Лора Лумер. Позднее Лумер в соцсети Х опровергла свое же сообщение. Она назвала письмо сфабрикованным.

Накануне в СМИ появились подозрения о смерти действующего президента США Джо Байдена, так как решение лидера не участвовать в предстоящих выборах было озвучено только в соцсети. Журналисты потребовали, чтобы демократы предоставили доказательства, что с Байденом все в порядке.

Позже аналогичные мысли озвучил и американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, окружение американского лидера тщательно скрывает смерть Байдена.