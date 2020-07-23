МИД РФ ответил на новые претензии Токио из-за Курил

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала определение Южных Курил как "незаконно оккупированных исконно японских земель", представленное в докладе Минобороны Японии.

Она отметила, что претензии Токио по поводу оборонных мероприятий на данных островах Москва считает неприемлемыми, передает РИА Новости. Представитель ведомства выразила удивление заявлениями Японии, которые в российском МИД считают оторванными от реальности.

"Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность", – заявила Захарова.

Она отметила, что заявления Токио пронизаны недоверием к действиям РФ. Захарова подчеркнула, что оборонные действия России нацелены лишь на эффективное обеспечение национальной безопасности страны.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти отобрать Курильские острова у России. В ответ на это Захарова подчеркнула, что такие пассажи не способствуют решению имеющихся вопросов.