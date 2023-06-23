Экс-сотрудник Белого дома заявил, что безумие США на Украине приведет к краху цивилизации

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Решение властей Соединенных Штатов передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне. Таким мнением поделился бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

По его словам, безрассудная политика США по Украине ведет к глобальной катастрофе. В частности, Робертс указал на то, что у истребителей F-16 есть модификации, позволяющие установить ядерные боеприпасы.

Экс-сотрудник Белого дома заявил, что безумие Вашингтона ранее уже приблизило НАТО к российским границам, а также привело к использованию правительств бывших советских республик против Москвы. На этот раз американские власти сделали своим врагом не только РФ, но и Китай с Ираном, отметил Робертс.

Владимир Путин заявил, что если Украина решит использовать полученные американские истребители F-16 в боевых действиях, но базироваться они будут за рубежом, то российские военные рассмотрят варианты возможной ликвидации самолетов, поскольку так появится серьезная угроза для дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что Россия выразила демарш в связи с планами США поставить Украине истребители F-16 и готова ответить в случае их появления у ВСУ.

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