ВС РФ могут ответить на планы Дании и Нидерландов обучать пилотов ВСУ на F-16 – Лавров

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Вооруженные силы РФ смогут ответить на планы западных государств обучать украинских летчиков пилотированию F-16. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается нашей реакции – я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам Лаврова, некоторые европейские государства, в том числе Дания и Нидерланды, хотят быть в первых рядах в этом вопросе, чтобы угодить американской стороне.

На саммите Группы семи в Хиросиме американский лидер Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, США и союзники в скором времени решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.

Впоследствии глава МИД заявил, что планы Запада поставить истребители F-16 Украине являются неприемлемой эскалацией. Лавров рассказал, что в западных политологических кругах уже звучат разговоры о том, что РФ следует деколонизировать, то есть "расчленить". Министр выразил надежду, что разумные люди на Западе будут отходить от поддержки киевского режима.