Премьер-министр Индии призвал прекратить кровопролитие на Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в США призвал все страны сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия и кровопролитие на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление политика.

Он добавил, что сегодня в мире главенствует эра диалога и дипломатии. Он также предупредил о серьезных последствиях украинского конфликта, особенно для стран глобального Юга.

Моди отметил, что глобальный порядок опирается на уважении принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности, а также на мирное урегулирование всевозможных споров.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ