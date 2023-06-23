03:54Политика
Премьер-министр Индии призвал прекратить кровопролитие на Украине
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в США призвал все страны сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия и кровопролитие на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление политика.
Он добавил, что сегодня в мире главенствует эра диалога и дипломатии. Он также предупредил о серьезных последствиях украинского конфликта, особенно для стран глобального Юга.
Моди отметил, что глобальный порядок опирается на уважении принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности, а также на мирное урегулирование всевозможных споров.
Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности.
До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны
США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ
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