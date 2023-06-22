Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени этого года. Таким мнением поделился экс-разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Он заявил, что украинское контрнаступление провалится, а ответные удары российской армии завершатся полным освобождением всей территории новых регионов РФ и созданием вокруг них буферной зоны.

По словам Риттера, у России есть для этого все наступательные возможности, в связи с чем боевой аспект конфликта на Украине будет завершен к концу лета – началу осени.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в НАТО выступают против заморозки конфликта, то "пусть воюют".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал ранее, что хозяева украинского режима не дают начать переговорный процесс. По мнению российской стороны, Украина не готова к диалогу.

Российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в зоне СВО в течение 20 июня