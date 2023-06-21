В Кремле заявили о поддержании диалога с Бразилией по ситуации на Украине

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Российская сторона поддерживает диалог с Бразилией на фоне ее заинтересованности в урегулировании конфликта на Украине, однако предпосылок для реализации бразильских планов Москва не видит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной, но, опять же, никаких конкретных наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет", – поделился он.

Так пресс-секретарь оценил слова президента Бразилии, который заявил, что его спецпосланник находится в контакте с Москвой и с Киевом для скорейшего урегулирования украинского кризиса.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что мирные переговоры по Украине следует начать с обсуждения плана из 10 пунктов, который выдвинул украинский лидер Владимир Зеленский.

До этого мирный план по украинской ситуации на встрече с Владимиром Путиным представила делегация стран Африки. Позже Песков отметил, что эти идеи содержат предложения, которые могут быть реализованы.