Американские силы не будут воевать на Украине – Белый дом

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Вашингтонская администрация не намерена направлять войска на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, США будут "помогать Украине защищать себя".
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты еще больше обостряют украинский конфликт, отправляя туда американцев.
Представитель ведомства отметила, что, согласно информации из отчета Погранично-таможенной службы Штатов, из числа отбывающих на Украину американцев много тех, кто считает себя приверженцами идеи превосходства белых и планирует воевать на стороне боевиков "Азова".
Также представитель российского МИД призвала Соединенные Штаты прекратить подобные шаги украинского диппредставительства. Она предупредила, что такие действия могут грозить непредсказуемыми и жесткими международными итогами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что американских наемников, задержанных на Украине, в ДНР могут приговорить к смертной казни. Он уточнил, что попавшие в плен в Донбассе американцы обвиняются в наемничестве, действие Женевской конвенции на них не распространяется.
Двое бывших американских военнослужащих – 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх – попали в плен под Харьковом. 16 июня в Госдепе заявили, что США готовы к контактам с Россией по поводу задержанных американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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