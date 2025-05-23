Совет ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса

Фото: 123RF/alekstaurus

Совет Евросоюза (ЕС) проведет слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в сообществе 27 мая. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Как указывается в программе, министры проведут слушание по Венгрии в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Она предполагает возможность приостановки отдельных прав государств сообщества из-за действий, идущих вразрез с общими ценностями.

Как до этого писала газета Financial Times, многие чиновники обсуждали тему лишения Венгрии права голоса из-за возможной блокировки ключевых решений, имеющих отношение к России.

Ранее сообщалось, что власти ЕС рассматривают возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа. По данным СМИ, это позволит избежать риска выплаты неустоек контрагентам из России по долгосрочным контрактам.

При этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану ЕК по отказу от поставок российского газа к 2027 году.

По словам министра, его словацкий коллега высказал серьезные возражения против такого предложения ЕС. Сам же Сийярто считает, что данный план ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии.