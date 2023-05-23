В Госдуме оценили высказывания Санду об аресте Путина в Молдавии

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Высказывания президента Молдавии Майи Санду об аресте Владимира Путина, если тот прибудет в страну, только усугубляют негативные тенденции во взаимоотношениях между Москвой и Кишиневом. Об этом заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам депутата, в своем поведении власти Молдавии следуют примеру коллективного Запада.

"Подобные высказывания лишь усугубляют негативные тенденции в российско-молдавских отношениях", – цитирует Слуцкого РИА Новости.

До этого Санду заявила о намерении властей Молдавии следовать указанию Международного уголовного суда (МУС), который ранее заявил, что если российский лидер окажется на территории одной из стран участниц Римского статута, его следует арестовать.

Вместе с российским лидером инстанция выдала ордер на арест уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

После выдачи ордена на арест Путина Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении судей и прокурора МУС уголовные дела. В перечень вошли Карим Хан Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие считает, что решение об аресте Путина и Львовой-Беловой является незаконным.

