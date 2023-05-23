Саммит G7 может стать кульминацией поддержки Украины со стороны Запада – СМИ

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Встреча "Группы семи" (G7) в японской Хиросиме может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины. После проведенного саммита украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с растущим на него давлением. Об этом сообщает Financial Times.

В издании отмечается, что Западу будет трудно помогать Киеву после провала украинского контрнаступления. Уже сейчас в США и Европе заявляют об опустошенных запасах боеприпасов в связи с поставкой оружия на Украину.

По словам неназванного западного политика, бойцы ВСУ могут в течение часа потратить то, что производилось в течение нескольких недель.

Еще одной причиной растущего давления на Украину, по мнению автора статьи, являются президентские выборы в США в 2024 году. В случае, если победу на них одержит экс-президент Штатов Дональд Трамп, аргументы против поддержки Киева получат дополнительную огласку. К тому же изменение политической атмосферы в США также распространится и на Европу.

В связи со всем перечисленным уровень политической, финансовой и прочих видов поддержки Киева со стороны Запада может заметно снизиться уже в обозримом будущем, заключается в статье.

Ранее СМИ сообщали о том, что визит Владимира Зеленского на саммит G7 продемонстрировал нежелание Запада завершить конфликт с РФ дипломатическим путем.

До этого в министерстве иностранных дел России сообщили, что итогом встречи "Группы семи" в японской Хиросиме стал набор пассажей антироссийского и антикитайского характера.