Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не явился на запланированную с ним на полях саммита G7 встречу. Об этом сообщает портал G1.

"В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась", – рассказал Лула.

По мнению президента Бразилии, у Зеленского "определенно была другая встреча". Лула отметил, что не был разочарован, но расстроился, так как хотел бы встретиться с украинским лидером.

"Зеленский взрослый и знает, что делает", – резюмировал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что предложение о встрече бразильскому президенту направлял сам Зеленский.

Украинский лидер прибыл на саммит G7 в Хиросиму 20 мая. В Японию его доставил самолет Франции. Как прокомментировал свой визит сам Зеленский, саммит станет местом встречи с друзьями Украины.

