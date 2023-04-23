Президент Бразилии заявил о поиске "третьего" пути для мира на Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не собирается угождать кому-либо в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

Ранее политик подвергся критике со стороны Запада из-за предложений к Украине отказаться от Крыма и обвинений США в препятствовании миру.

Он уточнил, что осуждает действия Москвы, но считает необходимым организовать переговоры между обеими сторонами конфликта.

"Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира", – заявил Лула да Силва.

Президент заявил, что не приравнивает Украину и Россию в этом конфликте, так как понимает значение территориальной ценности. Он уточнил, что "мы все думаем, что Россия ошиблась", но подчеркнул, что боевые действия необходимо остановить.

"Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя", – резюмировал он.

Бразильские СМИ отмечают изменение риторики президента. Ранее Лула да Силва выступал с критикой Украины и отмечал, что США и Евросоюз препятствуют достижению мира, продолжая оказывать помощь Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ответ заявлял, что "Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты" в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Бразильские чиновники в разговоре с Reuters отметили, что президенту в ближайшее время предстоит поездка в Европу, и Бразилия "не хочет создавать впечатление, что она приняла сторону в конфликте".

Ранее сообщалось, что президент Бразилии направит на Украину советника для встречи с лидером страны Владимиром Зеленским. Советник президента Бразилии до этого заявлял, что поставки западными странами оружия на Украину и антироссийские санкции не способствуют диалогу и только затягивают конфликт.