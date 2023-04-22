Президент Бразилии заявил о нежелании посещать РФ и Украину до появления условий для мира

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не планирует посещать Россию или Украину до появления условий для мирного урегулирования конфликта.

"Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя", – цитирует его ТАСС.

По словам бразильского лидера, положить начало мирному процессу можно было бы, создав переговорную группу, куда войдут представители нескольких государств.

При этом, как сообщалось ранее, на Украину бразильский лидер планирует отправить своего советника, бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима. Там он должен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

