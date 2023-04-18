МИД Бразилии возразил США, упрекнувшим страну в повторении позиции РФ по Украине

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Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра выразил несогласие с критикой США, которые заявили, что Бразилия повторяет позицию России и Китая по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что "Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты" в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

"Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен", – заявил Виэйра.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Китай может сыграть важную роль в переговорном процессе по украинскому кризису. Он также призвал создать группу стран, которые не вовлечены напрямую в конфликт на Украине и смогут найти путь его мирного разрешения.

В эту группу стран Лула да Силва предложил включить Китай, Бразилию, Индию и Индонезию.

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